Medel é o capitão do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/02/2024 14:24

Rio - No Vasco desde julho do ano passado, Medel criou forte laço com o clube. Em entrevista ao "ge", o zagueiro chileno disse que se identificou com o Cruz-Maltino pela localização de São Januário e a relação da torcida com o time.

"Me identifiquei com o clube. É um clube do bairro, do povo. Sou uma pessoa que nasceu em um bairro difícil no Chile, então me identifiquei. Quis fazer o mais rápido possível (tatuagem do Vasco). Tatuei todos os clubes e a seleção. Foi algo lindo para mim", declarou o jogador.

"Sabia da situação que o Vasco estava neste momento. Tinha acabado meu contrato com o Bologna. Tive um par de ofertas de fora do Brasil, mas não quis. Queria vir ao Brasil e viver o futebol daqui. Futebol moderno, de alta intensidade. O Vasco me chamou a atenção. Comecei a ver alguns jogos, a torcida, tão louca, de boa forma. Eles são muito apaixonados. Isso me motivou", completou.

Aos 36 anos, Medel não pensa em se aposentar neste momento. O chileno quer renovar seu contrato com o Vasco, que vai até dezembro.

"Quero seguir renovando, mas depende de mim a situação. Se eu estiver bem em campo, se meu rendimento estiver alto. O Vasco precisa de jogadores de alto nível. E isso depende de mim", afirmou Medel.

"Quero ganhar um campeonato. Qualquer campeonato. Deixar minha marca. Meus companheiros estão em boa forma. Espero que seja esse ano", finalizou.

Desde que chegou ao Vasco, Medel se tornou uma referência no clube e logo ganhou a braçadeira de capitão. Até o momento, o zagueiro coleciona 24 jogos com a camisa cruz-maltina.