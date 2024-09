Thiago Silva em ação em partida entre Fluminense e São Paulo - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/09/2024 16:35 | Atualizado 08/09/2024 16:42

Rio - O São Paulo decidiu entrar com uma ação no STJD ( Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nos próximos dias para tentar anular a vitória do Fluminense por 2 a 0, realizada no Maracanã, no último dia 1º, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão ocorreu após a divulgação do áudio do VAR da partida.

A diretoria do clube paulista acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o clube das Laranjeiras após falta de Calleri em Thiago Santos. Porém, Thiago Silva cobrou a falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol dos mandantes.

"Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)? – afirma ele, antes de se afastar do monitor", disse o árbitro em áudio divulgado pela CBF.



O São Paulo se baseia no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê a possibilidade de anular um jogo em que o árbitro deixa de cumprir as regras do futebol. Apesar disso, o clube paulista acredita que dificilmente será bem-sucedido na ação no STJD. A decisão de entrar com um recurso tem como objetivo marcar posição.