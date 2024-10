Logo do SBT - Reprodução

Publicado 08/10/2024 13:45

Rio - O SBT já começou a se planejar para a iminente saída de Cléber Machado, que negocia sua rescisão para assinar com a Record e transmitir os jogos do Campeonato Paulista e do Brasileirão em 2025. Segundo a "Folha de São Paulo", o nome de Milton Leite, que deixou a Globo em agosto após 19 anos, é visto com bons olhos pela emissora de Sílvio Santos.

A saída de Milton do Grupo Globo, onde era uma das principais vozes do SporTV, foi por opção do narrador. Ele alegou que queria ter mais tempo para aproveitar a família, mas sempre deixou claro que não se tratava de uma aposentadoria. Porém, desde que deixou a principal emissora do país, ele ainda não retornou à TV.

Além de Milton Leite, o SBT também estuda a contratação de Marcelo do Ó. O narrador vem comandando transmissões da NFL na RedeTV e também atua na rádio Band News FM. Os bordões populares, como o "caçapa" gritado na hora do gol, contam a seu favor.

Cléber Machado admite ter recebida proposta, mas nega que já tenha assinado com a Record. Porém, nos bastidores da emissora paulista sua saída já é dada como certa. No canal, ele era o responsável pelas principais transmissões esportivas do canal, como a Liga dos Campeões e a Copa Sul-Americana.