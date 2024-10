Rodrygo, Paquetá e Medina surfando juntos - Reprodução

Rodrygo, Paquetá e Medina surfando juntosReprodução

Publicado 08/10/2024 12:51

seleção brasileira, os meias Rodrygo e Lucas Paquetá decidiram se aventurar em outro esporte. No último fim de semana, a dupla participou de uma disputa de surfe ao lado do tricampeão mundial Gabriel Medina em uma piscina de ondas artificiais. Rio - Antes de se apresentarem à, os meias Rodrygo e Lucas Paquetá decidiram se aventurar em outro esporte. No último fim de semana, a dupla participou de uma disputa de surfe ao lado do tricampeão mundial Gabriel Medina em uma piscina de ondas artificiais.

O encontro do grupo foi marcado pelo bom humor. Paquetá chegou a tentar reproduzir a foto histórica da comemoração de Gabriel Medina na Olimpíada de Paris, mas não teve muito sucesso.

Paquetá tenta imitar foto histórica de Gabriel Medina Reprodução "Revelação do ano. Vocês pegaram a referência, né? Hahahaha, satisfação, irmão!", escreveu o jogador do West Ham em suas redes sociais.

O primeiro desafio de Rodrygo e Paquetá com a Seleção será contra o Chile, nesta quinta (10), em Santiago. Depois, o time retorna ao Brasil para enfrentar o Peru, em 15 de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já Medina está de férias desde o fim da temporada do Circuito Mundial da WSL (Liga Mundial de Surfe).