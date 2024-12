Léo Jardim, Vegetti e Coutinho surpreendem torcedores mirins do Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 22/12/2024 18:38 | Atualizado 22/12/2024 18:39

Rio - O Vasco promoveu uma ação especial de Natal para torcedores mirins, incluindo alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eles conheceram São Januário e foram surpreendidos por Léo Jardim, Philippe Coutinho e Vegetti. Os jogadores do Cruz-Maltino interagiram com as crianças, entregaram presentes e deram autógrafos.

Esta não é a primeira ação de Natal que o Vasco promove. A equipe de basquete do Cruz-Maltino, o R10 Score Vasco da Gama, que disputa o NBB, distribuiu 243 cestas básicas cestas básicas a moradores de comunidades próximas a São Januário

A entrega foi feita no ginásio do clube, em São Januário, e contou com participação de atletas e comissão técnica. Foram agraciados pela ação moradores das comunidades da Barreira, Tuiuti, Arará e Café, localizadas próximas ao estádio, além de famílias que participam de projetos sociais apoiados pelo Gigante da Colina.

O movimento foi em parceria com a patrocinadora que ocupa o espaço máster na camisa da equipe de basquete e chamado de "Aposta no Bem: Cada cesta conta!".