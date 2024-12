Paulo Henrique é o lateral-direito titular do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Paulo Henrique é o lateral-direito titular do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 23/12/2024 09:21 | Atualizado 23/12/2024 09:21

Rio - Em alta no Vasco , Paulo Henrique fez um balanço positivo da temporada do clube. O lateral-direito valorizou a campanha do Cruz-Maltino no Brasileirão, que rendeu classificação para a Sul-Americana, e na Copa do Brasil, onde foi eliminado nas semifinais.

"Acho que foi uma temporada bem positiva. Claro que almejávamos coisas maiores dentro do ano. Porém, conseguimos chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e tivemos um desempenho relativamente bom no Campeonato Brasileiro. É claro que poderíamos ter brigado por uma vaga direta na Libertadores, mas oscilações acontecem durante o ano. Então acho que o balanço foi positivo e temos muitas coisas para colher no ano que vem", disse Paulo Henrique, à 'Vasco TV'.O jogador, no entanto, lamentou os descuidos do Gigante da Colina ao longo de 2024 e cobrou uma melhora para que os cariocas voltem a "almejar coisas maiores" no ano que vem."Acho que muitos erros pontuais que tivemos em momentos decisivos no ano, na Copa do Brasil. No Brasileiro também tiveram alguns momentos que poderíamos ter vencido partidas ou até buscado o empate em determinados jogos e foram erros pontuais da nossa equipe e acabaram nos custando muitos pontos e até a classificação. Então acho que temos de melhorar esses pontos para no ano que vem almejar coisas maiores", declarou.