Arena da Amazônia, em ManausDivulgação

Publicado 23/12/2024 13:17

Rio - O Vasco deve mandar o jogo contra o Madureira, no dia 22 de janeiro, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, em Manaus. De acordo com o "ge", o Cruz-Maltino tem acordo encaminhado para atuar na Arena da Amazônia.

O local deve ser oficializado pela Ferj nos próximos dias. O Vasco já recebeu a resposta positiva da administração do estádio, que não terá nenhum obstáculo para receber a partida na data solicitada.

A Arena da Amazônia será utilizada no Campeonato Amazonense, mas o estadual só terá início no dia 23 de janeiro, dia seguinte ao duelo entre Vasco e Madureira. A primeira partida será entre Manaus e Nacional.



A reapresentação do elenco do Vasco está marcada para o dia 6 de janeiro, mas o clube ainda não decidiu quando começará a utilizar o grupo principal no Carioca. A estreia no estadual será no dia 12, contra o Nova Iguaçu.