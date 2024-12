Fábio Carille é o novo técnico do Vasco - Raul Baretta/ Santos FC

Fábio Carille é o novo técnico do VascoRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 23/12/2024 19:39

Rio - Novo técnico do Vasco, Fábio Carille já trabalha junto à diretoria para reforçar o elenco do Cruz-Maltino em 2025. De acordo com o "Diário do Peixe", o treinador indicou dois nomes que trabalharam com ele no Santos: o meia Giuliano, de 34 anos, e o atacante Guilherme, de 29.

Guilherme e Giuliano podem pintar no Vasco em 2025 Raul Baretta / Santos FC

A dupla foi destaque no Peixe ao longo de 2024. Guilherme teve participação direta em 23 gols, marcando 13 e dando 10 assistências em 46 jogos. O Santos já estipulou que deseja, pelo menos, R$ 5 milhões para negociar o atacante, que já teve passagem pelo Botafogo e tem contrato até o fim de 2026.

No caso de Giuliano, a situação deve ser mais fácil caso o Vasco queira negociar. O meia, que participou diretamente de 15 gols neste ano, tinha uma cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série A. Porém, o desgaste com a torcida, mesmo com o desempenho positivo dentro de campo, colocam em risco sua permanência na Vila Belmiro para 2025.

Até o momento, o Vasco tem acerto encaminhado com dois jogadores para 2025. O volante Tchê Tchê, que estava no Botafogo, e o zagueiro Lucas Freitas, que defendeu o Juventude nesta temporada, assinarão contrato nos próximos dias.