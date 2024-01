Luigi se desespera com voto de Yasmin Brunet - Reprodução

Luigi se desespera com voto de Yasmin Brunet

Publicado 10/01/2024 08:35 | Atualizado 10/01/2024 08:41

Rio - O paredão desta terça-feira já começou a despertar algumas rivalidades entre os brothers do "BBB 24". Depois de votar em Yasmin Brunet, Luigi também recebeu um voto da modelo. A justificativa de Yasmin para votar nele foi "decepção". Após o fim do programa ao vivo, Luigi se revoltou com a filha de Luiza Brunet.

"E se ela pega um Paredão semana que vem, aí os 250 mil seguidores que ela tem [nas redes sociais], os 400 mil que ela tem, como que faz?", começou a questionar o brother, indignado. Na verdade, Yasmin tem cinco milhões de seguidores.

Lucas Henrique tentou acalmá-lo. "Mas de verdade, cara, eu assisto o programa. Isso conta até certo ponto". "Agora eu bati uma neurose", disparou Luigi, que mais tarde ainda demonstrou ter medo pelo fato de Yasmin Brunet ser filha de uma pessoa famosa.

"A mãe dela não está jogando. Não conta. Você acha que quem gosta da mãe dela, gosta da filha? São pessoas muito distintas", tentou apaziguar Nizam.

A reação de Luigi viralizou nas redes sociais e o brother começou a ser comparado com Lucas Penteado, do "BBB 21". "Quem viveu Lucas Penteado no bbb21 vai viver de novo e quem não viveu vai ter a chance de viver pela primeira vez no momento que o álcool entrar no sangue do Luigi", disse uma internauta no Twitter.

Luigi desesperado com o voto da Yasmin e falando que ela tem 400k de seguidores. O dia que ele descobrir que ela tem 5 milhões ele pede pra sair #BBB24 pic.twitter.com/4rWQC073nv — Matheus (@odontinho) January 10, 2024

O Luigi dizendo que a mãe da Yasmin era ministra da cultura do governo Bolsonaro



O sucessor do lucas penteado mesmo KKKKKKKKKKK#BBB24 #BBBB24



pic.twitter.com/cC969BN8gT — Carlos Henry (@uaicarloshenry) January 10, 2024

quem viveu lucas penteado no bbb21 vai viver de novo e quem não viveu vai ter a chance de viver pela primeira vez no momento que o álcool entrar no sangue do luigi kkkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/4tQtnpnioq — a. viu o RBD (@30secondstospn) January 10, 2024