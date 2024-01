Maycon e Luigi causam revolta após dizerem que votaram em Yasmin por causa da beleza dela - Reprodução

Maycon e Luigi causam revolta após dizerem que votaram em Yasmin por causa da beleza delaReprodução

Publicado 10/01/2024 09:02 | Atualizado 10/01/2024 09:13

Rio - Yasmin Brunet segue causando no "BBB 24". Em conversa com Wanessa Camargo na madrugada desta quarta-feira, Maycon e Luigi tentaram se justificar por terem votado na modelo. Os dois, no entanto, causaram revolta nas redes sociais ao afirmar que votaram na loira por ela ser muito bonita e usar roupas transparentes.

fotogaleria

"Eu tenho receio porque a minha mulher te acha... Eu falei isso pra ela. Então é muito ruim de eu te olhar, de eu falar contigo, de eu te abraçar... As vezes as suas roupas são transparentes. Pra mim, é um mundo totalmente diferente do nosso", disse Maycon sobre o motivo de não ter se aproximado de Yasmin Brunet.

"Uma mulher daquele tamanho, linda daquele tipo, parece uma sereia. Eu falei 'cara, tu parece uma parada mística'. É bizarro demais", completou Maycon. "Quando ela saiu com aquele vestido transparente a primeira vez, eu não vou mentir, eu falei: ' não posso olhar'. O nosso olho de homem chama atenção", concordou Luigi.

Wanessa disse que mulher também olha para os homens. "Mas tem uma diferença (entre olhar pro peito de um homem e de uma mulher). Você (apontando para o Maycon) é um peito. O dela é outro peito", disse Luigi. "Aí o dela tem um piercing. Se a câmera pega só esse take, pensa na merd* que vai dar em casa", concordou Maycon.

Em outro momento, Luigi também disse que Yasmin o subestimou. "Eu votei nela porque ela subestimou a minha mente, entendeu?", disse Luigi. "Como assim?", perguntou Wanessa Camargo. "Wanessa, o nosso papo era completamente inteligente. O nosso assunto não era nem sobre o jogo, era sobre a vida. Quando nós falamos sobre os sumérios, sabe qual foi a frase que ela me soltou? Poxa, você sabe disso? Mas aí, não satisfeita, continuei o assunto, fingi que não escutei. Aí veio a segunda vez. Quando eu falei do banco de sementes da Suíça, ela perguntou de novo 'você sabe disso?'", disse Luigi.

As declarações causaram revolta nas redes sociais. "Maycon e Luigi falando que não se aproximam da Yasmin porque as roupas são provocativas e eles são casados e tem medo de olhar.. Que o dela não é qualquer peito. É o peito e que tem piercing no mamilo, que não podem olhar. Gente, que nojo", disse uma internauta.