Publicado 15/01/2024 08:45 | Atualizado 15/01/2024 08:50

Rio - Lucas Henrique foi o ganhador da terceira Prova do Líder da 24ª edição do "Big Brother Brasil", realizada na noite de domingo. Ao vencer a dinâmica, que ocorreu após a eliminação de Thalyta , o brother indicou a vendedora Beatriz para o novo paredão do reality show.

"Essa semana tiveram muitas emoções, de algumas pessoas consegui ficar próximo, algumas pessoas consegui fazer isso mais outras menos. Seguindo esse critério, indico a Beatriz ao Paredão", afirmou o professor de educação física.

A loira integra a terceira berlinda da edição ao lado de Lucas Pizane e Davi. O primeiro havia empatado com Alane no número de votos dos brothers da casa, mas foi efetivamente colocado no Paredão após a decisão de desempate do líder. Já o segundo, foi escolhido por aqueles que foram vetados da votação tradicional.