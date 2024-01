Mãe de Vanessa Lopes sai em defesa da filha após confusão com Nizam e Alane - Reprodução / Instagram / TV Globo

Rio - Liziane Lopes, mãe de Vanessa Lopes, deu sua opinião nesta segunda-feira (15), sobre a confusão da filha envolvendo com Nizam e Alane no "BBB 24". A empresária disse que a tiktoker está sendo manipulada pelo brother e revelou estar chateada com o público julgando a influenciadora.

"Primeiramente, quero reconhecer aqui duas coisas: a atitude de Vanessa e a manipulação que está sofrendo. Vanessa poderia, sim, ter se levantado, ido até as mulheres, se reunido com elas, escutado, assim elas juntas entenderiam que estavam sendo manipuladas, e lamento por isso não ter ocorrido", iniciou."Mas também proponho aqui uma reflexão que não pode ser deixada de lado. Quantas mulheres já foram manipuladas, enganadas, ou já brigaram com outra mulher por causa de manipulação de algum homem? Acredito que quase todas foram, então, como é que estão apontando o dedo para Vanessa?", disse."O fato é que o manipulador, usando de sua retórica, induziu Vanessa a acreditar nele e também induziu a própria Alane a se sentir culpada. Vamos convir que o cara está manipulando não só mulheres, como homens da casa também. Ele se comporta como um manipulador nato, maduro, com mais de trinta anos, que usa disso para destruir a amizade das duas que se formava dentro da casa! Por fim, nunca deveria sair como vilão ou vilã a pessoa que foi manipulada, pois, ao contrário, ela está em uma situação desfavorável, está sendo enganada!", finalizou.Tudo começou no último sábado (13) quando Nizam, durante uma conversa no quarto do líder com Rodriguinho, Lucas Pizane e Vinicius, o paulista criticou Vanessa Lopes por sempre estar se olhando no espelho enquanto conversa com outras pessoas.Logo após, Vinicius expôs toda a conversa para MC Bin Laden, aliado de Vanessa. O funkeiro contou toda a história para a tiktoker. Irritada, Vanessa desabafou sobre o assunto com alguns brothers no Quarto Fadas, onde Alane, interesse romântico de Nizam, também estava presente.Alane então foi tirar satisfação com Nizam sobre a situação, pois estava preocupada com a reação da colega de confinamento. Para a paraense, poderia parecer que ela foi falsa com a influenciadora, por saber quem foi que falou mal dela e não revelar. A ideia de Alane era contar para Vanessa que foi Nizam que começou o rumor, desde que ele se sentisse confortável com a situação.O brother não concordou com a ideia de Alane e, durante o diálogo, ocorreu uma das cenas que mais repercutiu entre o público. A sister disse que estava muito nervosa com a situação e acabou desmaiando. Ela foi levada ao confessionário e retornou para a festa após receber atendimento.Mais tarde, os dois combinaram de conversar em conjunto com Vanessa, mas isso não aconteceu. Nizam se antecipou e conversou sozinho com a sister, justificando sua fala e dizendo que não foi em tom de crítica ao seu comportamento. Nesse momento, Alane entrou no quarto e flagrou os dois conversando. Vanessa pediu para que ela se retirasse para que eles pudessem concluir a conversa.Alane procurou Vanessa para a participante poder ouvir seu lado, mas a tiktoker não quis conversar. Na madrugada desta segunda-feira (15), Vanessa aceitou conversar com Alane e ela conseguiu dar sua versão sobre o ocorrido. Apesar do avanço, as sisters discordaram em diversos aspectos da conversa.