Beatriz no SincerãoReprodução

Publicado 16/01/2024 08:08 | Atualizado 16/01/2024 08:15

Rio - A estreia do quadro "Sincerão" aconteceu na noite desta segunda-feira, no "BBB 24", da TV Globo. Na dinâmica, o líder, Lucas Henrique, e os emparedados, Beatriz, Davi e Lucas Pizane tiveram que responder perguntas sobre o jogo. Na brincadeira, Lucas Henrique disse que Beatriz é a "biscoiteira" da casa e a reação da sister divertiu os telespectadores e até mesmo os brothers que não estavam participando da dinâmica.

"Beatriz nas festas, geralmente fica sempre lá na frente, não dá muito espaço para a gente acompanhar o show e curtir. Isso pode ser interpretado como VT", disse Lucas Henrique sobre a sister, que teve direito de resposta.

"Adoro fazer o VT. Eu sou assim, tenho esse brilho e essa alegria. Não sou obrigada a me moldar e me fechar. É o Belo que vem? Derê Derê. É show da Ludmilla, ombrinho com a Ludmilla. Você está achando ruim, tem um botão na sala, lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai", disparou Beatriz, fazendo suas caras e bocas.

Até mesmo a cantora Ludmilla comentou nos Stories, do Instagram, a performance de Beatriz. "Bia é um ícone, gente. Amei. Fica Bia", escreveu a cantora.

AVISA QUE É ELA BRAAAAAAAASIL!

BEATRIZ ENTREGANDO TUDO NO #SINCERÃO AAAAAAAAAA #BBB24 pic.twitter.com/BoT5fLLXUl — Natan Corrêa (@natancrr) January 16, 2024