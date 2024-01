Nizam diz que se sentiu ofendido pela forma como Davi agiu - Reprodução

Publicado 16/01/2024 08:37 | Atualizado 16/01/2024 08:38

Rio - Depois da dinâmica do Sincerão, Davi, Nizam, Pizane e Bin Laden se reuniram em um dos quartos do "BBB 24" para tentar esclarecer o desentendimento que aconteceu entre Davi e Nizam após a formação do terceiro paredão, no último domingo.

Davi contou que ficou irritado com Nizam após Bin Laden lhe dizer para ficar "atento" a ele. Nizam disse que já sabia da desconfiança de Bin Laden. Davi, então, disse que explodiu após ser indicado pela segunda vez consecutiva ao paredão.

"Ele [Bin Laden] veio trazer a informação e eu abracei como irmão. Eu guardei a informação, mas só fui conversar com você. Acredito que se você tivesse no meu lugar, o que eu passei naquele momento. Eu cheguei pra entrar no quarto, e falei 'não, não posso deixar isso assim não, tenho que voltar e falar com ele'. Eu tinha que colocar pra fora", disse Davi.

"Agora, olhando no seu olho aqui, eu estou te dizendo: Me perdoe, tá ligado? Me perdoe de coração. Não sabia dessas informações, por isso que eu prefiro tirar essas paradas a limpo", completou o brother. Nizam disse que tudo aconteceu por conta de fofoca e que se sentiu muito ofendido por Davi.

"Errar é humano, eu errei. Me perdoe, foi por falta de informação e por um mal entendimento. Estou no paredão amanhã, posso sair? Posso, mas estou aqui porque eu sou homem", disparou Davi. No final da conversa, Nizam afirmou que Davi precisa ter "mais cuidado com sua intensidade".

Os internautas ficaram revoltados com o fato de Davi ter pedido desculpas para Nizam. "O Nizam consegue manipular todos. Errou e no final a Alane pediu desculpas. Errou e agora o Davi está pedindo desculpas. E ele agindo como se fosse a vítima perseguida", lamentou uma pessoa no Twitter.

"Bizarramente incrível essa conversa que acabou de acontecer no quarto. Nizam deu um nó tático e o Davi começou a pedir perdão, até o Bin Laden pediu desculpas pro Nizam. Pelo amor de deus que homem manipulador", disse outro telespectador.