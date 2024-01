No BBB 24, Wanessa expõe abstinência - Reprodução de vídeo / TV Globo

No BBB 24, Wanessa expõe abstinência Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/01/2024 09:57 | Atualizado 16/01/2024 09:57

Rio - Confinada na casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, Wanessa contou que está com abstinência. A cantora revelou, durante uma conversa com Nizam, Yasmin Brunet, Rodriguinho e Pizane na madrugada desta terça-feira, que sente falta de namorar e dar beijo na boca.

"Tô (em abstinência) das minhas séries", iniciou Wanessa. "Estou de música", comentou Yasmin. "Estou tendo da minha mulher", disse Pizane. "Gente, eu estou com abstinência de namorar, de dar beijo na boca", revelou a cantora, que namora Dado Dolabella. "Eu também, cara", concordou a modelo. "Estou com a abstinência de ir embora, de chegar em casa", entregou Rodriguinho.