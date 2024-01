Davi está no terceiro Paredão do BBB 24 - Reprodução/Globo

Davi está no terceiro Paredão do BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 16/01/2024 15:39 | Atualizado 16/01/2024 15:46

fotogaleria

"Acho que fortalece ele dentro do jogo. Porque paredões sucessivos demonstram que ele é um bom jogador. E tem uma grande chance de enfrentar a final do BBB. O voto do público representa muito", opina em entrevista aoMani Reggo, mulher do baiano.Dentro da casa, o motorista demonstra muita autoconfiança e afirma que não será eliminado deste Paredão."Davi é aquilo ali mesmo. Ele não gosta de falsidade, não gosta de fofoca, ele está sendo ele, verdadeiro. Às vezes as pessoas até falam que ele está fazendo um personagem, mas ele é daquele jeito", diz.Essa semana, o baiano virou assunto nas redes sociais ao afirmar que não sabia que Vanessa Lopes era do grupo Camarote. Na vida real, Mani garante que Davi não é ligado no mundo dos famosos e só criou um perfil no Instagram em dezembro quando soube que entraria no BBB 24."Ele realmente não conhecia a Yasmim, não conhecia a Vanessa. Rodriguinho já ouviu falar porque eu falei para ele de um show que fui quando ele era dos Travessos ainda. As outras pessoas famosas realmente ele não conhecia, ele está sendo verdadeiro, está ali para jogar, está jogando com o coração, mas ele é daquela forma, é sincero", avalia.