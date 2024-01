Larissa Tomásia e Nizam - Reprodução / Instagram

Larissa Tomásia e NizamReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 11:30 | Atualizado 16/01/2024 11:33

Rio - Larissa Tomásia, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para rebater internautas após ser comparada com Nizam, do "BBB 24". A influencer, que participou da 22ª edição do programa, exigiu que não associassem sua passada pelo reality show com a do brother, que vem recebendo acusações de ser manipulador.

fotogaleria

"Oxe! Nem me compara com esse daí, não, meu amor, até porque eu entrei na casa jogando fake news, mas não foi nada comparado ao que ele tá fazendo. O que ele faz com as mulheres da casa é desumano, com a Alane nem se fala! Me poupe! Eu sou única, amor!", iniciou a ex-sister ao responder um tweet.

"Posso ter errado no meu jogo, mas nunca cheguei ao ponto de fazer as coisas que ele tá fazendo ali dentro! Eu tenho um coração bom, graças a Deus! Não é à toa que eu fiz as pessoas rirem e, até hoje, faço do limão uma limonada!", disparou Larissa.

Indignada, a ex-BBB ainda fez questão de expor os comentários em seu perfil no X, antigo Twitter. "Véi? Tem gente que é sem noção ou o que? Me comparar ao Nizam? Nunca fiz nada comparado ao que ele tá fazendo com a galera da casa! Me poupe!", pontuou.