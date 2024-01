Lucas Luigi e MC Bin Laden criticam declaração de Nizam - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/01/2024 14:51 | Atualizado 17/01/2024 14:57

Rio - MC Bin Laden e Lucas Luigi não gostaram nada de uma declaração de Nizam apoiando o porte de arma e defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o executivo de contas internacional disse que o criminoso que roubou sua casa não seria preso por causa do Lula. Em conversa no quarto, os brothers detonaram o paulista, que é filho de libaneses, e saíram em defesa do atual presidente.

"Meteu o louco. Ele estava defendendo o Bozo, tá ligado, né? Sem maldade", comentou o funkeiro. "Bagulho de arma, parça?", completou o cantor. "Mano, aquele papo ali foi o suficiente para mim. E eu e tu que viemos da favela, nós vemos o bagulho rolando", destacou Luigi. "A gente vai incentivar os outros a ter armas ao invés de ter livro? O povo que está passando fome, saúde, mano, saúde pública. Chapando. O mano quer meter uma dessa pra nós", destacou MC Bin Laden. "Logo pra nós, mano. Aquilo ali foi a gota d'água. Não consegui falar mais nada", disse Luigi.

"Bagulho já foi comprovado. País com muita gente com depressão, ansiedade e pá, psicologicamente nem é um país preparado para os outros ter porte de arma, você é louco", frisou o dono do hit 'Tá tranquilo, tá favorável'. "Quer ver um exemplo? Olha aí! A casa [do BBB] é um exemplo que nós não estamos preparados para porte de arma mesmo", opinou o vendedor carioca. "Bagulho é estar falando de livro, educação, saúde", reagiu o cantor.

Os dois ainda recordaram a fala de Nizam. "O cara falar que o cara roubou ele e não vai ser preso por causa do Lula. Ah, para. Eu vim da vida louca também, nunca assaltei ninguém. Vai falar que a culpa é de um presidente que mais olhou pro povo pobre? Se liga, mano!", concluiu MC Bin Laden.

