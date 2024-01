Beatriz do "BBB 24" - Reprodução/Rede Globo

Beatriz do "BBB 24"Reprodução/Rede Globo

Publicado 17/01/2024 12:14

Rio - Beatriz falou para Leidy Elin, Alane, Deniziane e MC Bin Laden nesta quarta-feira (17), que não tem pressa para se relacionar e por isso ainda não teve nenhuma relação sexual, aos 23 anos.

O assunto surgiu após Deniziane perguntar se Beatriz tinha algum trauma, e por isso preferia não se envolver romanticamente.

"Já perguntaram isso para mim. Nunca tive trauma. Se eu que assusto as pessoas com meu jeito, que esse meu jeito lá fora também causa. Não sei. Mas se não for assim não sou eu. Não tenho pressa com isso", explica.

O primeiro beijo da vendedora aconteceu quando ela tinha 16, segundo relato dela. "Beijei de selinho e de beijar mesmo. [...] Eu beijei ele segurando na mão dele", relembra.

"Eu gosto de cara calmo, que fala baixo, educado... O oposto de mim. Os que eu fiquei até hoje foram poucos, dá para contar no dedo. Se muito, quatro pessoas na vida", continuou.