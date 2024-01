Yasmin Brunet desabafa com Wanessa e MC Bin Laden - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/01/2024 10:43

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, avisou que não vai mais tolerar os comentários sobre sua alimentação no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Em conversa com Wanessa e MC Bin Laden, nesta terça-feira, a modelo disse que vai 'arregaçar' caso alguém fale que ela come muito.

"Eu estou louca para que alguém fale que eu como muito, porque estou doida para arregaçar alguém. Só quero um motivo. Juro!", afirmou a filha de Luiza Brunet. "Amiga, você come muito", avisou a cantora. "Não assim, pô. Eu estou falando sério, porque todo mundo está arrumando um bando de desculpa que é gatilho. Estou doida para usar meu gatilho da compulsão também", rebateu a loira.

Wanessa comentou que não quer brigar com ninguém. "Só quero ser justa com as pessoas que eu votar...Não quero ser injusta", disse a artista.

'Estou muito ansiosa'

Ela ainda explicou que a compulsão está relacionada a sua ansiedade. "É muito doido, quem tem questões alimentares vai entender, você se sente cheia e vazia ao mesmo tempo. Parece que o único momento em que eu não penso e não fico ansiosa, é o momento em que eu como, mas logo em seguida já vem de novo", relatou. "Isso está sendo bem complicado".