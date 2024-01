Wanessa conversa com Lucas e Yasmin no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 17/01/2024 14:43 | Atualizado 17/01/2024 14:48

Rio - Wanessa, 41 anos, desabafou com Yasmin e Lucas Henrique no BBB 24 sobre os perrengues financeiros que já vivenciou no passado antes do pai, Zezé di Camargo, ficar famoso e rico.

"Entendo a necessidade material das pessoas, já passei por isso, não nasci em berço de ouro. Sei o que é você em casa contar os centavos para comprar comida, já vi isso, já vivi isso. Tudo bem, não vivo mais isso hoje, graças a Deus, pelo privilégio que eu tenho", dsse ela nesta quarta-feira (17).



"Isso não vai virar um desmerecimento aqui, a minha bênção de ter tido a chance de ter essa virada na minha família. Mas eu tô aqui de igual para igual. E se eu sentir que tem gente tentando desmerecer isso, eu tenho que acordar", complementou.

Lucas em seguida deu sua opinião sobre o assunto: "Ninguém é culpado por ter nascido rico, pobre, preto, branco. Isso não é uma relação de culpa. Eu acho que cada um só tem que ter consciência de onde está, porque está e é isso", falou.

A cantora ainda disse que existem outras formas de os participantes ganharem dinheiro que vão além do prêmio do programa e lembrou que em outras edições tiveram brothers que faturaram fora do jogo mais dinheiro que os campeões.

'Não posso desistir'

Wanessa chorou deitada na cama nesta quarta-feira (17) e chegou a cogitar desistir do reality show.

"Não posso desistir, não posso, não posso", dizia a cantora enquanto cobria os olhos com a mão e chorava.



"Estou zuretinha aqui. As coisas pegam aqui em mim, gatilhos que achei que nem tinha mais. Me pegou a galera olhar para o Camarote e pensar: 'Não merece estar aqui'. Por terem seguidores, fama. A gente tem tudo a perder. Tem coisa que respondo até hoje de dez anos atrás. Mexeu com todos os camarotes da gente se sentir fraude. Se depender da Pipoca a gente não fica", desabafou ela em conversa com Yasmin Brunet e Nizam.