Lucas Pizane é surpreendido por fãs na porta da Globo - Bento/Agnews

Publicado 17/01/2024 18:12

Rio - Após um dia cheio de compromissos, Lucas Pizane, 22 anos, terceiro eliminado do "BBB 24", recebeu fãs na porta dos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira, 17.

Simpático, ele tirou fotos, gravou vídeos e conversou com seus novos admiradores. O participante foi eliminado após enfrentar o paredão com Beatriz e Davi, nesta terça.

Durante participação no "Mais Você", de Ana Maria Braga, ele comentou que ficou surpreso com sua ida ao paredão naquele momento do jogo.