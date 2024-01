Lucas Pizane participa do Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/01/2024 11:02 | Atualizado 17/01/2024 11:50

Rio - Lucas Pizane tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira, após ser eliminado do "Big Brother Brasil 24" em um paredão contra Beatriz e Davi, nesta terça. Na atração, o cantor baiano comentou que ficou surpreso com sua ida ao paredão naquele momento do jogo.

"Sempre respeito a possibilidade do que pode acontecer. Sei que eu estou ali diante de um jogo, diante de um julgamento perante o Brasil. Então, se eu tivesse tendo uma trajetória que estivesse sendo errônea, ou tivesse tendo uma postura que a galera considerasse que não contribuiria para o jogo, eu saberia que existia a possibilidade. Me senti surpreso por estar indo naquele momento, porque até então não sentia que eu era um alvo", disse o músico.

"Sentia que até outras pessoas mais próximas a mim, como a Fernanda e a (Giovanna) Pitel, talvez estivessem nessa lista de alvos na minha frente. Mas eu sabia que em algum momento aquilo aconteceria. Eu sabia que eu não estava dentro de grupos prioritários dentro da casa, e que, enfim, era uma possibilidade. E aconteceu. Acredito que tudo tem um propósito maior na nossa vida. Se for para o aprendizado, para ter aquela experiência. Então é botar a cabeça no lugar, assimilando, digerindo tudo o que aconteceu. Negócio que você não viu aí", completou.

Pizane também comentou a escolha de Beatriz de ir ao paredão com ele. "Não me sinto decepcionado, acho que foi questão de jogo. Não consegui perceber o critério. Talvez minha saída seja uma mensagem para quem está no jogo...Se minha eliminação, por mais que eu quisesse continuar no jogo, serviu para algo positivo, acredito que tenha sido por isso", disse. Ana Maria, então, brincou: "Você não é missionário, né?", quis saber. O cantor respondeu: "A minha missão deveria ter sido agarrar o prêmio. (...) Mas você entra lá e tudo é diferente... É tudo muito confuso".

Falta de posicionamento

No matinal, Lucas também opinou sobre sua omissão durante uma conversa em que os brothers criticavam o corpo de Yasmin Brunet. "Lá a gente enxerga o jogo só dentro das dinâmicas que o programa propõe, esquece que o jogo também passa por essas questões que acontecem na sociedade, e são muito graves. Naquele instante onde eu estou ali com pessoas até mais velhas que eu, é muito estranho, porque eu tinha comportamentos aqui fora que eu saberia que eu teria dificuldade lá dentro...Sou muito riso fácil, então acabo sendo muito boa praça, então às vezes acabo passando por cima de comportamentos que eu claramente não concordo pra tentar ser político".

"Estava ali inserido, meio que buscando aceitação de pessoas que, enfim, admirava a carreira e admiro a carreira artística, pessoas que sentia que me protegeriam, então, queria buscar aquela aceitação. Quando o assunto chega, fico calado. Não tenho uma postura combativa. Imagino que as pessoas tinham expectativa de que realmente alertasse na hora perante eles....Mas nessa conversa, para quem assistiu ela completa, em vários momentos às vezes eu tinha uma postura mais apaziguador em relação a algumas falas e eles apontavam: 'você está de sacanagem'. Eu ficava meio constrangido, eu fiquei meio na minha. Se eu falasse ali talvez aquela postura se continuaria..", continuou.

"Estava imaginando a posição da Yasmin quando saísse do programa, ver aquilo, mulheres que se identificassem em já ter presenciado, ouvido comentários pejorativos daquele tipo, julgando o corpo, algo muito superficial", ressaltou.

Ao rever a cena em que conta para Yasmin o que ouviu, mas sem citar nomes, Pizane falou sobre o desconforto em se posicionar para manter seus aliados. "Não deixa de ser desconfortável, mas hoje, vendo a situação, vendo a gravidade com uma clareza total, eu enxergo que, com certeza, a atitude que eu deveria ter tomado deveria ser completamente diferente. Com certeza, para mim, seria desconfortável expor ali no grupo, eu acho que eu não seria ouvido e talvez até ridicularizado, como tinha acontecido antes. Então, a minha postura foi me afastar, eu esperei um tempinho. Sai. Por peso na consciência, fui falar com Yasmin, tentando alertar ela, mas realmente não tive coragem. Acho que eu tive a minha oportunidade, realmente falhei, então me sinto muito mal hoje pela Yasmin, por todas as mulheres que se sentiram desrespeitadas. E, por mim, que acabei prejudicando o meu próprio jogo lá dentro".

Pizane reconhece que não se posicionar foi um "erro grave". "Quando a gente não dá uma opinião, na verdade a gente tá dando. Fui frouxo em não me opor. Em não me impor! Já vinha tentando melhorar isso, com essa situação, a dimensão que foi tomada, é algo que vou refletir. Vou tentar melhorar como pessoa", disse o cantor, que deseja conversar com Yasmin quando ela deixar o reality show.

Opinião sobre os participantes

Durante um quadro do "Mais Você", Lucas elogiou Luigi. "É um cara super simples, muito humilde, muito expressivo, um artista nato. Então, ele tem uma sensibilidade diferente lá na casa. Ele é dançarino", comentou o brother, que opinou se o carioca chega até à final. "Acho que sim, porque tem muita identificação. Ele é muito brasileiro, correria. Acho que tem tudo pra chegar lá, se ele continuar certinho", disse o cantor, que se emocionou ao falar de Fernanda. "Chego até me emocionar. Queria muito que ela tivesse mais visibilidade. Criei uma conexão com ela muito surreal.... . É como se a gente se conhecesse de outras vidas. É uma pessoa que adoro".

Pizane também opinou sobre Rodriguinho. "É uma pessoa que admirava e admiro muito a carreira artística dele. Uma pessoa que eu me relacionei pessoalmente lá na casa, mas vendo alguns comportamentos aqui, eu consigo enxergar com mais clareza. Hoje pra ele vai 'ser amor'". Sobre Nizam, o músico disse: "Enxerguei, sim, alguns comportamentos errôneos da parte dele, tentei conversar e resolver. Mas aqui fora, enxergando até outras questões, como manipulação, que até eu mesmo acabei caindo, cara. Muito engraçado. Acho que esse tipo de comportamento não merece ser recompensado. Então, talvez a gente converse depois, quando ele sair e tal. Espero que ele melhore como pessoa, entenda o erro dele, aprenda".

