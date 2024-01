Yasmin Brunet responde se tem crush no BBB 24 - Reprodução/Globo

Yasmin Brunet responde se tem crush no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 17/01/2024 15:20 | Atualizado 17/01/2024 15:25

Rio - Yasmin Brunet, 35 anos, gravou o Raio-X do 'BBB 24' desta quarta-feira (17), sonolenta e respondendo a uma pergunta sobre ela ter algum crush na casa.

"Crush na casa? Sinceramente acho que não. Quem mais me chama a atenção são as mulheres. Tem muita muita mulher bonita aqui", inicou ela.

Em seguida, a modelo contou qual sister chama mais a atenção dela pela beleza. "Uma das que acho mais bonita é a Alane. Acho ela muito linda. Na verdade todas elas são, mas não tenho crush na casa", completou.

Yasmin Brunet diz que vai 'arregaçar' caso alguém fale que ela come muito

A modelo avisou que não vai mais tolerar os comentários sobre sua alimentação no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Em conversa com Wanessa e MC Bin Laden, nesta terça-feira, ela disse que vai 'arregaçar' caso alguém fale que ela come muito.

"Eu estou louca para que alguém fale que eu como muito, porque estou doida para arregaçar alguém. Só quero um motivo. Juro!", afirmou a filha de Luiza Brunet.

"Amiga, você come muito", avisou a cantora. "Não assim, pô. Eu estou falando sério, porque todo mundo está arrumando um bando de desculpa que é gatilho. Estou doida para usar meu gatilho da compulsão também", rebateu a loira.

Wanessa comentou que não quer brigar com ninguém. "Só quero ser justa com as pessoas que eu votar...Não quero ser injusta", disse a artista.