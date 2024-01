Wanessa desabafa no BBB 24 - Reprodução/Globo

Wanessa desabafa no BBB 24 Reprodução/Globo

Publicado 17/01/2024 20:10 | Atualizado 17/01/2024 20:17

Rio - Wanessa, 41 anos, desabafou mais uma vez no BBB 24 sobre sua situação financeira. Depois de falar que já passou dificuldades no passado , ela admitiu que tem uma vida confortável, mas falou que quer conquistar seu dinheiro sozinha, sem depender da fortuna do pai, Zezé di Camargo.