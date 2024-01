Deborah Secco fala sobre comportamento de Vanessa Lopes no BBB 24 - Reprodução do Instagram

Publicado 18/01/2024 12:09

Rio - Deborah Secco, de 44 anos, está ligadinha no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. A atriz, que dá vida à Lara em "Elas por Elas", opinou no X, antigo Twitter, sobre o comportamento de Vanessa Lopes, que tem conversado sozinha, além de criar várias teorias da conspiração, no reality global.