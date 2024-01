Vanessa Lopes joga escovas de brothers fora durante arrumação no banheiro - Reprodução/Twitter/Rede Globo

Vanessa Lopes joga escovas de brothers fora durante arrumação no banheiroReprodução/Twitter/Rede Globo

Publicado 18/01/2024 15:45

Rio - A sister Vanessa Lopes, de 22 anos, pegou a internet de surpesa na tarde desta quinta-feira (18) ao jogar as escovas de dente dos outros participantes no lixo. Confinada no 'BBB 24', a tiktoker chamou atenção de usuários das redes por simplesmente descartar as escovas enquanto ajudava alguns brothers a faxinarem o banheiro.

fotogaleria

Em um vídeo que viralizou no X, o antigo Twitter, a influenciadora surge avisando: "Primeiro que quem começou a organizar essas coisas aqui fui eu, então eu tô de consciência limpa. Quem ficou de madrugada botando as coisas no lugar fui eu. Só que eu não falei pra ninguém, porque, às vezes, é o exemplo que funciona. Viu que ficou muito mais organizado quando eu joguei tudo fora? Só não falei pra ninguém porque poderia parecer muito incisivo", começou.Logo depois, Vanessa reuniu as escovas de dente que ficaram na bancada do banheiro e as jogou dentro de um saco de lixo. "Quem quiser usar, pega a escova e guarda no lugar. Vamos na base do exemplo pra ver se o povo segue", declarou a criadora de conteúdo. Antes de sair, ela ainda se vira para a modelo Yasmin Brunet e sussurra que depois vai explicar a situação para todas as mulheres que ela acha que estão sofrendo dentro da casa.Não demorou para o assunto se tornar um dos mais comentados da web, e internautas não perderam tempo para fazerem piadas com o comportamento peculiar da dançarina. "Por favor não tirem a Vanessa tão cedo, ela tá sendo o maior entretenimento da casa", pediu uma pessoa. "Gente, essa menina tá desenvolvendo esquizofrenia em rede nacional. Vai ser tão cancelada depois, deve tá com abstinência de Tiktok", afirmou outra. "Pior que ela só tá servindo loucura e devaneios, vai virar o Curinga", brincou uma terceira. "A Vanessa Lopes é aquela vilã que dá a volta e se torna carismática produzindo sempre os melhores memes kkk", garantiu mais uma.