Beatriz já participou do ’Faustão na Band’Reprodução Internet

Publicado 18/01/2024 11:49 | Atualizado 18/01/2024 11:57

Rio - Os internautas encontraram uma foto de Beatriz, participante do "BBB 24", como dançarina do "Faustão na Band". As imagens foram postadas pela própria sister, em julho de 2022, nas redes sociais. Na ocasião, ela participou do programa em que a cantora Ludmilla se apresentou. Por conta disso, algumas pessoas acusaram seu entusiasmo ao ver Ludmilla no "BBB" de ser falso.

fotogaleria

"Ora ora se a nossa doidinha que não sabe dançar fez teste para ser bailarina do Faustão e ainda dançou com a Lud, que ela age como se nunca tivesse visto além do BBB", escreveu uma pessoa no Twitter. "Dançarina do Faustão é um job, eu fui assistir o vídeo no youtube e ela animadona porém com coreografia, mas animada do mesmo jeito", defendeu outra pessoa.

Ora ora se a nossa doidinha que não sabe dançar fez teste p ser bailarina do Faustão e ainda dançou c a Lud que ela age como se nunca tivesse visto alem do bbb https://t.co/dzNqcBmAxm — Isa com (@is4oliver5) January 18, 2024