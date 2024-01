Vanessa Lopes - Reprodução

Vanessa LopesReprodução

Publicado 18/01/2024 11:12 | Atualizado 18/01/2024 11:20

Rio - O comportamento de Vanessa Lopes dentro do "BBB 24" está dando o que falar nas redes sociais. A tiktoker tem conversado sozinha, além de criar várias teorias da conspiração. Recentemente, a sister passou a conversar com uma cabeça de dragão que é apenas um item decorativo da academia da casa.

fotogaleria

"Eu sou a vilã do programa?", perguntou Vanessa. A cabeça de dragão começou a se movimentar. Vanessa, então, perguntou se sua família estava orgulhosa. A cabeça não se mexeu. "Ele não se mexeu quando perguntei da família. Estou ficando doida", disparou a tiktoker. Mais tarde, ela contou para Fernanda e Giovanna Pitel sobre sua interação com o item decorativo e as duas caíram na gargalhada.

Durante a festa desta quarta-feira, Vanessa começou a conversar sozinha com o espelho de um dos quartos. "Caralh*, eu sou a Katniss Everdeen. E foi esse o filme que eu estudei pra vir pra cá. A abelha quando ela pica, ela morre por dentro. O intestino dela sai junto, e ela vai morrendo. E pode ser pra proteger quem ela ama, porque ela é leal, ou pode ser pra se proteger, mas ela vai morrer. Gente, minha assessoria escolheu o emoji certo", disparou a sister, referindo-se ao filme "Jogos Vorazes", sem fazer muito sentido.

Vanessa também chegou a espalhar que há uma conspiração contra as mulheres e que a "manutenção interna" da casa estava acontecendo por causa dela, quando na verdade a produção colocou o aviso de "manutenção interna" para que Jojo Todynho e Marcos Veras pudessem gravar no interior do local.

Os internautas estão fazendo várias piadas com o comportamento de Vanessa e chegaram a dizer que ela está com abstinência de TikTok.

"Quando eu digo pra vocês que só tem louco nessa casa é sobre isso aqui 9 horas da manhã a Vanessa lopes estava falando que o dragão da decoração da casa conversou com ela", disse uma pessoa no Twitter. "Nunca na vida da terra eu imaginei que a Vanessa Lopes fosse uma doida varrida assim, a gata está falando pra todas mulheres que tem uma conspiração dentro da casa contra elas e o pior, todas estão acreditando", comentou outro internauta. "Pelo amor de Deus deixem a Vanessa Lopes na casa eu preciso acompanhar o que abstinência de tiktok pode causar em alguém", disse outra pessoa.

Por mim a gente deixa a Vanessa Lopes mais tempo, estou FASCINADA com a mente dela. Tudo é sobre ela, todos querem ficar com ela, o BBB faz manutenção interna por causa dela, irmão… Nunca vi algo parecido. — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) January 18, 2024

A Vanessa Lopes achando que a manutenção interna era por causa dela, mais era simplesmente A JOJO TODDYNHO #BBB24 pic.twitter.com/LEQ3OUJZkh — Kris Brunet (@KrisBruneett) January 18, 2024

vanessa lopes fazendo yasmin, wanessa e alane acreditar que estao fazendo conspiração entre as mulheres pic.twitter.com/f1DyKvr052 — ؘ (@favsold) January 18, 2024