Vanessa Lopes no "BBB 24"Reprodução/Rede Globo

Publicado 18/01/2024 11:59

Rio - Vanessa Lopes caiu no choro na madrugada desta quinta-feira (18), durante uma festa do "BBB 24", ao falar sobre uma relação que tem fora do jogo, em conversa com Rodriguinho.

A jovem de 22 anos se mostrou preocupada com essa pessoa, por conta de sua participação no reality. "Eu tenho uma pessoa que é muito talentosa e não queria que ela ficasse reconhecida por mim", disse ela.

"Eu fiquei com medo do que pudesse acontecer com a vida dele", continuou o desabafo. Por fim, revelou que esse sentimento de angústia foi o motivo pelo qual não revelou a identidade do parceiro.