Yasmin BrunetReprodução/Globo

Publicado 18/01/2024 14:46 | Atualizado 18/01/2024 14:50

Rio - Yasmin Brunet, Vanessa Lopes e Wanessa Camargo conversaram sobre o jogo do BBB 24, nesta quinta-feira, 18, e o comportamento dos homens da casa.

"Observa quantas pessoas ali, quando eu estava tentando conversar com vocês, estavam chegando e mudando de assunto. Eles são muito espertos", Vanessa aponta.



"Se isso de fato for real, eu acho que eu sei quem são eles, mas eu acho que talvez eles podem ou já tenham tido influenciado o Rodriguinho pra algumas coisas, esse é o meu medo", opinou a modelo.

Em seguida, Yasmin revela sobre quem considera o vilão da casa. "Sabe quem eu acho que é o vilão da casa? O Bin. É um vilão silencioso e perigoso", disse.

Wanessa concorda e conta que MC Bin Laden escolheu o emoji de cobra para ela no Queridômetro."A gente não está com medo e eles estão com medo, Yasmin. Eu tô fazendo um jogo, eu tô pagando de louca e mostrando que eu não tenho medo para ver quem ali vai começar a ficar com medo, pilhado", conclui Vanessa, que teve uma discussão com o cantor mais cedo.