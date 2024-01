Vanessa Lopes e MC Bin Laden no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/01/2024 13:12 | Atualizado 18/01/2024 13:21

Clima tenso entre os brothers! Vanessa Lopes e MC Bin Laden se estranharam no BBB 24, da Globo, durante o início da tarde desta quinta-feira (18). Tudo começou após os dois conversarem sobre os próximos passos do jogo.

O funkeiro, então, revelou que estava chateado com a colega de confinamento por uma diálogo anterior entre os dois. "Eu conversei contigo ontem, a gente combinou de se afastar e tudo mais, mas eu tenho direito de falar que fiquei incomodado com isso. Não é por questão de paredão, nem opção de voto", iniciou ele.

"Se eu virar opção de voto para você, eu não tenho problema com isso, pode votar. Eu não tenho medo disso não, você que falou isso", disparou a influenciadora. Bin Laden, por sua vez, tentou encerrar o assunto, mas Vanessa Lopes seguiu falando.

"Eu estou jogando com o coração, e eu não queria falar de jogo. Respeita que eu não quero falar de jogo", declarou a sister. "Ontem você falou que eu votaria em você", recordou o cantor. "Me deixa! Bin, me deixa. Toda hora fala de jogo. Não quero falar de jogo. Respeita que não é não", gritou Vanessa, por fim.

