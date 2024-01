Ana Hickmann, Alexandre Correa e Edu Guedes - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann, Alexandre Correa e Edu GuedesReprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 12:41

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, quebrou o silêncio sobre os Edu Guedes, que já negaram os rumores. No entanto, de acordo com o empresário, as informações de que os dois estariam juntos não é de hoje. , ex-marido de, quebrou o silêncio sobre os boatos do suposto romance entre a apresentadora da Record , que já negaram os rumores. No entanto, de acordo com o empresário, as informações de que os dois estariam juntos não é de hoje.

Em conversa com o portal "LeoDias", ele relatou como era a relação de amizade entre o chef de cozinha e a loira, reforçando a existência apenas de uma parceria comercial. "Sobre a amizade dela com Eduardo, que estão dizendo que eles tinham uma amizade muito próxima. Eu desconheço", iniciou.

"Dizer que eles tinham uma amizade estreita, aí estou sendo pego de surpresa. Sobre o momento que está acontecendo agora, dela na lancha, dela no apartamento dele, tá na cara que existe um romance. Só sendo muito idiota para não acreditar nisso", disparou.



Ao final da entrevista, o ex-marido de Ana Hickmann ainda contou que havia recebido informações de que a apresentadora e Edu Guedes chegaram a se relacionar antes mesmo de anunciarem o fim do casamento. "Não obstante, chega pra mim desde ontem que havia anterioridade desse relacionamento, antes do ocorrido do dia 11 de novembro. Aí eu fiquei muito bravo, me disseram que vão me provar isso", finalizou.