Flordelis e o ex-namorado, Allan Soares - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 11:51

Flordelis, 62, ex-deputada e pastora condenada pela morte do marido, o pastor Anderson Carmo, decidiu colocar um ponto final em sua relação com o produtor gospel Allan Soares, 24, após quatro anos de namoro. As informações são do colunista de True Crime Ullisses Campbell, do site "O Globo".

De acordo com o jornalista, o relacionamento chegou ao fim na manhã da última quarta-feira (17), quando o, até então, namorado de Flor, foi visitá-la na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A decisão para o término teria acontecido por três motivos.

Além do distanciamento e o fato de boa parte da família de Flordelis não a visitar na cadeia justamente por causa do rapaz, a banca de advogados da pastora nunca aprovou o romance entre os dois. Ainda segundo o autor da trilogia "Mulheres Assassinas" (Matrix), alguns filhos consideram Allan um "aproveitador".

Ullisses Campbell ainda revelou que os advogados da criminosa atribuem a grande sentença de sua cliente à exposição exagerada do namoro. Isso porque Allan nunca fez questão de esconder o romance e sempre mencionava a ex-namorada nas redes sociais.

Vale lembrar que Flordelis está presa desde agosto de 2021. O crime de homicídio contra Anderson do Carmo ocorreu em junho de 2019, na garagem do imóvel onde os dois moravam.