Após vídeo de Vanessa Lopes, equipe de Davi se pronuncia - Reprodução / Instagram

Após vídeo de Vanessa Lopes, equipe de Davi se pronuncia Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 17:30 | Atualizado 18/01/2024 17:46

Rio - A equipe do Davi se pronunciou nesta quinta-feira (18), através do Instagram, após um vídeo viralizar, onde Vanessa Lopes se aproxima do motorista de aplicativo no “BBB 24”. Os internautas ficaram indignados com a situação.



"Estão tentando derrubar nosso Brother a todo custo … Mas sem êxito. Davi continua focado no Jogo!", disse.

Nas imagens, é possível ver a influenciadora, de 22 anos, se aproximando de Davi, de 21, que estava sentado e olhando para os lados. Na ocasião, Vanessa se coloca na frente do motorista, que se afasta logo depois.



Alguns internautas não curtiram a atitude de Vanessa e criticaram. "Que atitude maluca dessa mulher foi essa?", disse uma seguidora de Davi. "Essa menina sabe muito bem o que tá fazendo, mas Davi é mais esperto que ela!", opinou outra. "Davi é homem de verdade! Quando ele afirma isso, é porque ele sabe que não pode errar. Homem preto não tem perdão", falou mais uma.