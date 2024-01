Gabily publica texto em apoio à Vanessa Lopes - Reprodução

Publicado 18/01/2024 17:18

Rio - Gabily utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (18), para sair em defesa de Vanessa Lopes após comportamentos da participante do BBB 24 terem chamado a atenção dos internautas. Em seu Instagram, a cantora, que tem a música "Chapadinha na Gaveta" com a influenciadora, publicou um longo desabafo em apoio à amiga.

"Tomara que as pessoas entendam a profundidade do que está acontecendo com a Vanessa lá dentro, e sirva de lição pro que as pessoas costumam fazer aqui fora com a vida dos outros através da internet. Mesmo assim, teremos um turbilhão de opniões divididas e diferentes, podem até querer me atacar também por conta desse post, mas sinceramente ? Tô cagand*, porque parece que pessoas que 'tem destaque, ou dinheiro, ou uma condição de previlégio' deixam de ser vistas como humanos, e deixam de ter o direito de chorar de errar, de sofrer, de ficar triste ou infeliz e somos convencidos disso", disse Gabily em um trecho da publicação.

Em outro momento, a cantora aproveita para se declarar para a amiga. "Eu nunca vou te abandonar, Vanessa, porque eu te conheço de dentro pra fora, sei como deve estar sua cabeça aí dentro, mas conheço seu coração! Estou torcendo por você e isso tudo vai ser uma soma de vida e de história pra você e pro seu coração que é lindo e enorme. Eu te amo", finalizou.

