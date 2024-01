MC Bin Laden cogita apertar botão de desistência do ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/01/2024 11:54 | Atualizado 19/01/2024 11:58

Rio - Após conversar com Nizam sobre as discussões com Vanessa Lopes, Yasmin e Wanessa Camargo, MC Bin Laden desabafou com Rodriguinho na sala do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. O cantor disse que está desanimado e cogitou a possibilidade de apertar o botão de desistência.

"Maior desânimo, de verdade", disse o dono do hit 'Tá Tranquilo, tá favorável'. "Pensa nas coisas boas. E lembra disso aí, nada pra 'nós' foi fácil, meu velho, nada. Se fosse fácil a gente não ia nem gostar, por isso a gente fica feliz quando acontece coisa boa, porque a gente sabe o que a gente passou", aconselhou o ex-vocalista de 'Os Travessos'.

Momentos depois, MC Bin Laden comentou a possibilidade de apertar o botão de desistência. "Minha mãe me conhece, pai, não adianta. Minha mãe sabe que eu vou apertar o botão". Rodriguinho reagiu à declaração. "Não vai não, tá louco. Você tem que fazer valer à pena esse tempo que você tá aqui. Pra que você ficou aqui, pra nada, pra sair?", perguntou. "Pros outros me julgarem", respondeu o funkeiro.