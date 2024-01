Vanessa Lopes aperta botão e está fora do BBB 24 - Reprodução

Vanessa Lopes aperta botão e está fora do BBB 24Reprodução

Publicado 19/01/2024 19:02 | Atualizado 19/01/2024 19:06

Rio - Aguentar a pressão do confinamento nem sempre é uma tarefa fácil. Após preocupar o público com seus comportamentos ao longo da semana, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência na tarde desta sexta-feira (19) e está fora do BBB 24. Assim como a sister, relembre outros participantes que já pediram para sair do reality.

fotogaleria

- Bruno Gaga (BBB 23): Na edição do ano passado, Gaga revelou que não estava conseguindo ser ele mesmo e, após contar que havia chegado no ápice de sua ansiedade, Na edição do ano passado, Gaga revelou que não estava conseguindo ser ele mesmo e, após contar que havia chegado no ápice de sua ansiedade, resolveu desistir do programa.

- Tiago Abravanel (BBB 22): Na semana que tinha mais chances de ir ao paredão, Na semana que tinha mais chances de ir ao paredão, Tiago Abravanel apertou o botão e desistiu do BBB 23. Ele foi o primeiro participante a pressionar o dispositivo, que tinha sido inaugurado naquela edição.

- Lucas Penteado (BBB 21): Após uma noite conturbada com muitas ofensas e discussões, Após uma noite conturbada com muitas ofensas e discussões, Lucas Penteado pediu para sair do BBB 21. A decisão aconteceu depois de uma festa, onde protagonizou uma cena de beijo com Gil do Vigor e revelou sua bissexualidade, o participante arrumou suas malas e entrou no confessionário.

- Alan Marinho (BBB 16): O brother desistiu do programa após descobrir que seu pai estava internado com um nódulo no pulmão. Na época, Alan foi chamado no confessionário para saber do estado grave de Seu Adilson, e optou por deixar o BBB 16.

- Tamires Peloso (BBB 15): A participante não aguentou a pressão do jogo e a saudade da família e acabou pedindo para sair do programa.

- Kleber Bambam (BBB 13): Após vencer o BBB 1, Bambam voltou para a disputa na edição de 2013 mas, dessa vez, pediu para sair do reality com apenas cinco dias de confinamento.

- Leonardo Jancu (BBB 9): O brother estreou o "Quarto Branco" ao lado de outros dois participantes e, na dinâmica, Leonardo apertou o botão que tinha como consequência desistir do reality.

- Dilson Walkarez (BBB 3): Após passar 25 dias confinado, Dilson não aguentou a pressão e se tornou o primeiro participante a desistir do programa.