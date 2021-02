Lucas Penteado é investigado pela Polícia Civil por supostamente agredir uma ex-namorada Reprodução / TV Globo

Publicado 07/02/2021 08:41 | Atualizado 07/02/2021 13:05

Rio - Após noite tensa e de discussões durante a madrugada, Lucas Penteado não aguentou as ofensas e pediu para sair do "Big Brother Brasil 21" na manhã deste domingo. Pouco depois da Festa Holi festival, em que protagonizou cena de beijo com Gilberto e revelou sua bissexualidade , o ator arrumou as malas e entrou no confessionário. A saída do participante foi confirmada pelo Boninho, diretor do reality, logo em seguida.

Após o beijo em Gil e a revelação de que é bissexual, Lucas teve sua fala questionada e deslegitimada pela psicóloga Lumena, que acusou o rapaz de se promover no jogo a partir da luta LGBT. Em conversa com João Luiz na cozinha, a baiana, que é lésbica, disse que “Lucas está usando os pretos para se autopromover. Primeiro foi uma agenda racial e agora uma agenda LGBT. Eu não fico falando da minha mulher e que sou sapatão”, disse.

João Luiz saiu em defesa do ator paulistano e afirmou que cada um tem o seu próprio tempo para se entender e se revelar: "Não cabe a nós discutir a sexualidade do Lucas”. Mas a fala do professor de Geografia não foi suficiente para Lumena, que continuou a acusar Lucas de "sequestrar uma causa": “Ele quis ser o Zumbi dos Palmares, agora quer ser um LGBT”, falou.

Logo depois, a sister partiu para discutir com o próprio rapaz, usando tom de deboche. “Eu não quero ser palco para sua performance. Enquanto você não fizer de verdade, eu não serei palco de sua palestra”, disse Lumena, que ainda disparou para Karol Conká: “Lucas usando o Gil. Ele é palestrinha”



Do lado de fora da casa, Lucas ficou abatido com as acusações de Lumena e refletiu: “Achei que era a última semana. Eu fui ser eu, fiz o que eu quis, o que eu senti vontade de fazer eu fiz. Criei coragem e fiz o que eu estava com vontade de fazer. Foi muito difícil fazer isso. Está o Brasil inteiro assistindo, e ainda estão se perguntando se eu estou me fazendo? Papo reto”.



Em seguida, então, decidiu que não continuaria mais na casa. Camilla de Lucas, Sarah, Juliette e até Karol Conká tentaram impedir que ele abandonasse a casa, mas ele seguiu com a ideia. “Tentei ser eu de todas as formas. Vocês estão me tirando”, disse. Antes de sair, o ator ainda revelou que não queria atrapalhar o jogo de ninguém e fez a solicitação à produção do programa.

Confira as declarações de Lumena, que incomodaram a web e foi o estopim para a saída de Lucas Penteado do reality:

esse vídeo é 2000% o problema do academicismo fora da academia... pic.twitter.com/3xixBTsnmp — Deslegishippada (@Mozzein_) February 7, 2021 o b de lgbt é de bora fazer a lumena sair com rejeição galera #BBB21 pic.twitter.com/JGwDbUHgkI — Juliane com e de exu (@exuliane) February 7, 2021

Humilhações no reality



Não foi a primeira vez que Lucas foi julgado dentro do reality. Internautas, inclusive, falam de pressão psicológica e exclusão pelos demais integrantes do reality, com exceção de Gilberto, Sarah e Juliette, grupo conhecido como chamado G4, que acolheu Lucas.

A perseguição contra o ator começou na segunda festa do reality. Após beber demais, o ator sugeriu, de forma incisiva, que os participantes negros formassem um grupo para eliminar primeiro os brancos do programa. A estratégia não foi bem vista e Lucas pediu desculpas, mas seguiu sendo ofendido e humilhado constantemente.

Projota, ídolo de Lucas, também condenou e excluiu o rapaz. Durante a semana, preferiu não acordar o ator a tempo dele fazer o Raio-X e perder 500 estalecas. Já Nego Di, dupla de Lucas nas primeiras provas, preferiu abandonar o ator e vetá-lo da última prova do líder

Vaquinha online

Após saída de Lucas do reality, internautas criaram uma vaquinha para ajudar o ator a comprar uma casa para a mãe . A plataforma da vaquinha chegou a sair do ar depois de tantos acessos. A empresária e jornalista Monique Evelle é uma das personalidades que está divulgando o financiamento coletivo e explicou que a plataforma está com problema por causa do grande número de pessoas tentando doar.

"São milhares de pessoas. A plataforma está tentando segurar. Ultrapassamos mais de 1 milhão acessando agora. Estamos resolvendo", ela postou no Twitter. "Estou resolvendo e a família também. Não coloquem dinheiro em outras vaquinhas com outros nomes e contas", ela avisou.