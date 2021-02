Por IG - Gente

Publicado 01/02/2021 19:12 | Atualizado 01/02/2021 19:13

No início da noite desta segunda-feira, os brothers do 'BBB 21' estavam prontos para o jantar, mas Karol Conká disse que não queria ouvir a voz de Lucas Penteado. "Quero comer na paz do senhor, entendeu?! Não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo, obrigada. Me respeita, valeu", disse a cantora.

"Come aí, quando você terminar, você me avisa", respondeu Lucas. "Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, melhor você sair mesmo. Vá cag*r, vá à merd*, vai se fazer de louco lá, já deu", falou Conká, que continuou: "Só vai comer quando eu sair da mesa!".

"Qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora, entendeu?", continuou Conká.

Lucas saiu da cozinha em direção ao quarto, onde caiu no choro. Confira o momento, que despertou a revolta de muitos internautas no Twitter. No Instagram, a cantora já perdeu milhares de seguidores e tem se destacado como a "vilã" da edição.





