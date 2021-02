Karol Conká Reprodução/Globo

01/02/2021

Atitudes recentes da cantora Karol Conká no "Big Brother Brasil 21" têm se tornado polêmicas. Falas contra o sotaque de Juliette e a religião e o psicológico de Lucas Penteado, foram alguns dos posicionamentos que pegaram mal do lado de fora da casa. A consequência tem sido nítida. Desde que entrou no reality, a cantora já perdeu 90 mil seguidores no Instagram.