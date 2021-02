Tiago Leifert e Lucas Penteado Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 05/02/2021 11:31 | Atualizado 05/02/2021 11:33

São Paulo - Na noite da última quinta-feira, rolou a prova do líder no "BBB 21". Nego Di tinha o poder de vetar alguém da disputa pela liderança e escolheu deixar Lucas Penteado de fora. O ator ficou na casa sozinho enquanto os outros participantes iam ao local de prova e Tiago Leifert decidiu conversar com o artista para animá-lo um pouco.

Ao final do programa, Boninho conversou com os seguidores do Instagram e revelou que o apresentador tomou a inciativa de conversar com Lucas, pois não era algo previsto. "No intervalo, o Tiago pediu para fazer isso", escreveu o diretor do programa.

"Não estava previsto, o Tiago pediu para fazer", Boninho reforçou. O diretor do "BBB 21" também disse que achou uma atitude fofa e falou que foi um gesto de carinho do apresentador.

"Ele errou, mas se consertou. Vida que segue", comentou uma seguidora no post e Boninho concordou com a colocação dela. "Sempre. Quem não erra?", o marido de Ana Furtado respondeu.