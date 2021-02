Momentos de Lucas Penteado... Reprodução / TV Globo

Publicado 07/02/2021 20:57 | Atualizado 07/02/2021 21:41

A Globo confirmou na noite deste domingo (7) a autenticidade do áudio em que o diretor Boninho aconselha Projota a continuar no 'BBB 21' e diz que Lucas não deveria ter sido selecionado porque 'não podia beber'. A coluna mais cedo tinha questionado sobre o vazamento da conversa, quando o cantor informou ainda que guardava uma faca para se defender do brother.

Em nota, a emissora também diz que Lucas recebeu suporte de médicos e psicólogos durante o reality e 'seguirá contando com esta ajuda após a sua saída do programa'. Lucas desistiu do jogo depois de uma confusão durante a madrugada após ter trocado beijos com Gilberto.

Em suas 21 edições, o programa Big Brother Brasil sempre prezou pela saúde e pela segurança dos seus participantes. Toda dinâmica da casa é acompanhada de perto pela direção do programa. Há também uma equipe de médicos e psicólogos, que oferece suporte a todos sempre que necessário. A atuação desses profissionais em apoio à direção começa ainda na fase de seleção dos participantes e segue durante a realização do programa, justamente para lidar com reações imprevistas causadas pela pressão do confinamento, da disputa e do jogo. Lucas recebeu esse suporte durante toda a sua permanência no BBB21 e seguirá contando com ela após a sua saída. Nesta manhã, a direção do programa falou com os brothers para tranquilizá-los sobre os cuidados com o Lucas, o rígido acompanhamento do jogo e de seus limites e a segurança dentro da casa. Conversas como essas são comuns em momentos sensíveis da disputa, sem que representem interferência no jogo. Hoje, um áudio, vazado por uma falha operacional, mostrou essa conversa com Projota, que pensara em também deixar o reality. A Globo reitera seu compromisso com um conteúdo de qualidade e com o respeito a seu público e parceiros. A empresa entende que os comportamentos e as discussões geradas no BBB refletem questões em pauta na sociedade brasileira, com as eliminações nos paredões decididas sempre por voto do público. E acredita que a tolerância e o diálogo devem ser sempre a tônica de qualquer relação. Dentro e fora do programa.