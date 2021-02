Karol Conká reprodução da TV Globo

Até a tarde desta quarta-feira, o MP recebeu 23 comunicações referentes a participação de Karol Conká no programa "BBB 21".



Segundo o órgão, todas as comunicações foram encaminhadas para distribuição entre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca. Questionado sobre o que se tratam as comunicações e quais crimes ela poderá ser investigada, o MP não respondeu. O órgão afirmou que a quantidade comunicações e que foram encaminhadas são as informações que tem até o momento. Rio - O Ministério Público do Rio (MP-RJ) recebeu diversas comunicações sobre o comportamento da sister Karol Conká, no programa "Big Brother Brasil". O comportamento da cantora dentro da casa mais vigiada tem chamado atenção do público. Ela tem recebido várias críticas, principalmente, pela forma como tem tratado o ator Lucas Penteado e se referido à advogada Juliette Freire.

O DIA tenta contato com a assessoria de Karol Conká.

Comportamento no 'BBB'

Desde então, a rapper tem evitado o convívio com o ator e tem incitado os outros confinados a se afastarem dele. Na segunda-feira, ela chegou a expulsá-lo da cozinha para não ouvi-lo falar durante o almoço. No mesmo dia, durante o "jogo da discórdia", ela o xingou em diversas ocasiões ao vivo. Durante conversas com outras confinadas, Karol Conká chegou a dizer que iria bater em Lucas quando saíssem do reality show.

Na tarde de terça, durante uma conversa no quarto Cordel, a rapper e Lucas conversaram sobre a relação dos dois. Karol disse que sentiu mal após ter expulsado ele da cozinha, na segunda-feira. Na ocasião, o humorista foi para um dos quartos da casa chorar.

Seguidores



Quando o 'BBB 21' começou, Karol Conká estava com cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, de acordo com dados da plataforma Social Blade. Em seguida, ainda nos primeiros dias de reality, atingiu quase 2 milhões de seguidores. Lucas começou o jogo com pouco mais de 324 mil seguidores. Com o isolamento do brother e as brigas com Karol, ela retornou ao número inicial e está em queda. Lucas já ultrapassou a cantora. Foi colocada no ar até mesmo uma live no YouTube que acompanha em tempo real os ex-fãs que estão descurtindo seu perfil, e os novos fãs que Lucas Penteado vem ganhando.



'Perversidade'



Lucas vem ganhando apoio de alguns famosos, como a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, que participa do programa 'Encontro', com Fátima Bernardes, e postou no Instagram que classifica as atitudes de Karol contra Lucas como "perversidade". Lázaro Ramos também postou um texto de apoio a Lucas.



"Tudo o que você esta passando por aí é um sofrimento gigante que você não merece", diz. A equipe da participante Lumena também pediu desculpas à família de Lucas, pelo fato de ela não estar ajudando o humorista nas brigas com Karol. E Marilia Mendonça diz que não faz mais lançamentos até Karol Conká sair da casa.