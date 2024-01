Tadeu Schmidt fala sobre Vanessa Lopes - Reprodução

Tadeu Schmidt fala sobre Vanessa LopesReprodução

Publicado 19/01/2024 07:53 | Atualizado 19/01/2024 07:58

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o estado de saúde de Vanessa Lopes na edição ao vivo do "BBB 24", nesta quinta-feira. A influenciadora digital tem demonstrado confusão mental nos últimos dias.

fotogaleria

Após a exibição de um VT com os momentos da festa, Tadeu tranquilizou os telespectadores. "Durante o dia, todas as atenções se voltaram para Vanessa Lopes. A Vanessa começou a questionar tudo o que estava acontecendo dentro da casa, tudo o que estava acontecendo com ela. Entrou no dilema de apertar, ou não, o botão da desistência", iniciou o apresentador.

"Os outros participantes ficaram preocupados, acolheram a Vanessa e tentaram acalmá-la", continuou Tadeu, que explicou que a participante já havia conversado com a psicóloga. "A Vanessa já tinha conversado com a nossa psicóloga ontem (17) e a nossa equipe segue acompanhando tudo bem de perto. Agora pouco a gente voltou a conversar com a Vanessa e a Vanessa segue no jogo. Mas o dia foi difícil pra ela", finalizou.

Em seguida, o programa mostrou os diversos momentos conturbados de Vanessa durante o dia. Em determinado momento, ela começou a chorar e disse que não queria ser a Juliette. "Parece que todo mundo pegou nos meus gatilhos e fico parecendo uma Juliette. Eu não queria ser uma Juliette, gente!", disparou.

A sister também afirmou que os participantes do programa na verdade são atores. "Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas. Gente, vocês são atores será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde?" questionou.

Ela finalizou dizendo que não vai apertar o botão de desistência. "Eu não vou apertar! Eu não posso apertar, porque assinei o contrato", disse.