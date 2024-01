Vanessa Lopes fala sobre o namorado no ’BBB 24’ - Reprodução do Instagram

Publicado 19/01/2024 10:35 | Atualizado 19/01/2024 10:36

Rio - Vanessa Lopes não entrou solteira no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Em conversa com Wanessa e Deniziane na área externa da casa, a influenciadora digital disse que foi pedida em namoro antes de ser confinada e revelou que seu amado é cantor.

"Ele é cantor", contou Vanessa. "Como foi o pedido de namoro?", quis saber Deniziane. "Foi na cama do hotel, no Rio de Janeiro. Nem lembro o dia, para você ter noção. (Foi) um pouco antes de vir para cá. Um pouco antes do Revéillon", afirmou a criadora de conteúdo. "Que bonitinha", comentou a fisioteraupeuta, que brincou sobre sua solteirice.



"Eu não tenho namorado lá fora", frisou Deniziane. Wanessa, então, brincou com a sister, que está cada vez mais próxima de Matteus. "É porque você veio arrumar aqui dentro". As duas se abraçam e deram muita risada do comentário da cantora.

Em seguida, Vanessa lembra a data que foi pedida em namoro. "Eu fui pedida dia 2". "De dezembro?", perguntou a fisioterapeuta. "Isso, dia 2 de dezembro", confirmou.

Apesar da influenciadora não revelar a identidade do namorado, os internautas suspeitam que trata-se do pernambucano Lucas Mamede, de 21 anos.