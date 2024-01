Matteus do "BBB 24" - Reprodução/Globo

Matteus do "BBB 24"Reprodução/Globo

Publicado 19/01/2024 11:17

Rio - Após ganhar a quarta Prova do Líder do "BBB 24", Matteus conversou com Deniziane sobre a formação do Paredão, que ocorre nesta sexta-feira (19).