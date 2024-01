Matteus e Deniziane trocam chamegos no quarto do líder - Reprodução de vídeo

Matteus e Deniziane trocam chamegos no quarto do líderReprodução de vídeo

Publicado 20/01/2024 12:30

Rio - Matteus e Deniziane trocaram alguns carinhos no quarto do líder, do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na manhã deste sábado. Os dois, que dormiram juntos após a formação do paredão, ficaram de conchinha embaixo do edredom, por um tempo, no maior chamego. A sister ainda ganhou cheirinho e beijo no pescoço do estudante de engenharia agrícola.

"Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me dá forças", disse a fisioterapeuta. "Essa cama aqui é perigosa", comentou o líder. "Demais", reagiu Deniziane. "Ela esquenta de uma maneira, um calor... Big Brother, eu acho que ela é aquecida", opinou o brother. "Amanhã a nossa filha (Alane) vai dormir com a gente", sugeriu a sister. Os dois caíram na risada. "No meio ainda, cheio de almofadas. Eu com umas três calças. Parei, parei, estou brincando...Ai, ai, ai, respira", afirmou Matteus.

No X, antigo Twitter, os internautas demonstraram torcida pela formação casal. "A saudade que eu estava de shippar um casal. Meu Deus, estou emocionado. Obrigado Anny e Matteus", comentou um usuário da rede social. "Vem aí Denizete! O Alegrete todo alegretezinho, alegretando a Anny!", brincou outro. A resistência da fisioterapeuta às investidas do brother também foi assunto. "A verdadeira prova de resistência de Anny é estar na mesma cama que Matteus. A bicha é muito forte", opinou uma pessoa. "Queria ter o autocontrole que nem o da Anny", disse outro.

Confira:

Matteus: "Essa cama aqui é perigosa."

Anny: "Demais!"

Matteus: "Ela esquenta de uma maneira, um calor... Big Brother, eu acho que ela é aquecida."

Anny: "Amanhã a nossa filha (Alane) vai dormir com a gente."

M: "No meio! Eu com umas três calças." #BBB24 pic.twitter.com/VccLceZ15i — robivan pantoja (@PantojaRobivan) January 20, 2024

Vem aí Denizete!

O Alegrete todo alegretezinho, alegretando a Anny!

[ Matteus e Deniziane ] #BBB24 #RedeBBB24 pic.twitter.com/rMTAIAWfIU — Caroline (@carolesmerini) January 20, 2024

a verdadeira prova de resistência de anny é estar na mesma cama que matteus kkkkkk a bicha é muito forte #BBB24 pic.twitter.com/sYDSUGORMx — escrava da OAB (@thaiisportela) January 20, 2024

Eu quero vê até quando Anny vai resistir, a coitada mais mole que Maria mole com o Matteus pic.twitter.com/iRpAhrFm4F — titia black urach (@titiasuspensa) January 20, 2024

Podemos dizer que Anny já venceu a maior prova de resistência do programa. Porque tá do lado de um gostoso desse 10/10, sozinha no quarto com ele enchendo ela de carinho e ainda resistir, é um baita autocontrolepic.twitter.com/7OI7S6uZpJ — Rê (@retuuitaa) January 20, 2024