Nizam e Alane conversam após formação do paredão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Nizam e Alane conversam após formação do paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2024 10:02

Rio - Após a formação do paredão, Alane abriu o jogo e revelou para Nizam, durante uma conversa na área externa da casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, que foi uma das sete pessoas que votaram nele. O brother, que está na berlinda com Giovanna Pitel e Raquele, foi às lágrimas e disse que a bailarina lhe deu uma "facada no peito".

fotogaleria

"Eu falei para todo mundo, sabe? A única pessoa que eu não votaria era você, porque iria contra os meus princípios. Alguma coisa me dizia que você iria votar em mim, meu instinto não erra", disse Nizam. "Só queria me salvar do paredão", justificou a sister.

"Chateado eu não estou, estou decepcionado. Você está jogando o jogo. Não consigo fazer esse jogo que você está fazendo... Está certo, vocês combinaram", afirmou o executivo de contas internacional. "A gente não combinou", ressaltou Alane, que pediu desculpas ao brother. "Te desculpar? Você me deu uma facada no peito, de frente, não foi nem de costas".



Durante a votação, a bailarina disse que "pra avançar uma página" em sua vida e "pra se salvar do paredão" iria votar no Nizam. Seu segundo voto foi em Raquele. Já Nizam votou em Isabelle e Raquele.

Após a conversa com Alane, Nizam desabafou com MC Bin Laden. "Tá vendo como a vida é? A gente ser certinho, olha quem votou em mim, a Alane, pai", disse o brother, que chama Yasmin Brunet. "Para você entender que o ser humano é ruim. Quem votou em mim foi ela, tá? Para você aprender", disparou ele.

Já Alane justificou seu voto durante um bate-papo com Matteus e Deniziane. "Eu juro por Deus que pela primeira vez na minha vida inteira eu não botei homem na minha frente. Vou ficar orgulhosa disso".