Rodriguinho e Wanessa Camargo comentam sobre cancelamento e desistência de Vanessa Lopes - Reprodução / Instagram

Rodriguinho e Wanessa Camargo comentam sobre cancelamento e desistência de Vanessa Lopes Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2024 11:42 | Atualizado 20/01/2024 11:43

Rio - Rodriguinho, de 45 anos, e Wanessa Camargo, de 41, falaram durante uma conversa na sala do "BBB 24", na madrugada deste sábado (20), sobre o cancelamento na internet e opinaram sobre a desistência de Vanessa Lopes.

fotogaleria

"Eu só espero não estar cancelada", revelou Wanessa. O cantor logo deu sua opinião: "Me perguntaram se eu tinha medo de ser cancelado e eu falei 'porque eu não fiquei 35 anos na minha carreira pra ficar num bagulho, chegar num mês e acabar tudo'. Eu tenho que matar alguém ou falar uma coisa muito ofensiva. Mesmo assim, se você fala uma coisa muito ofensiva, no outro dia alguém fala algo mais ofensivo e acabou. É muito tempo, Wanessa"."Eu não ofendi ninguém aqui até agora. Tudo que falei com o Bin foi de maneira respeitosa", disse a artista."O que aconteceu com a Vanessinha hoje é fruto da internet... Se eu tivesse esse medo [de cancelamento], eu não viria. Eu perguntei pra minha terapeuta ‘e aí, doutora?’ e ela ‘pode ir, mas pensa só uma coisa: o que te irritar nas outras pessoas, você trata em você, não at*ca ninguém’. Vai falar de alguém? Fala de você, não da pessoa!", falou Rodriguinho.